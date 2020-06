방탄소년단, '빌보드 200' 역주행…열계단 오른 64위

블랙핑크도 레이디 가가 협업곡으로 '핫 100' 2주째 차트인방탄소년단(BTS)의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 역주행을 펼쳤다.16일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 지난 2월 발매된 이 앨범은 '빌보드 200'에서 지난주보다 열계단 오른 64위를 기록했다.'맵 오브 더 솔 : 7'은 발매 직후 해당 차트에서 1위로 데뷔했고, 이후 16주간 상위권을 유지하며 롱런하고 있다.방탄소년단의 또 다른 앨범인 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)도 '빌보드 200'에 다시 진입해 198위에 이름을 올렸다.걸그룹 블랙핑크가 피처링한 팝스타 레이디 가가의 '사워 캔디'(Sour Candy)는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에 2주 연속 올랐다.이 곡은 지난주 33위로 처음 진입했으나 이날 최신 차트에서는 82위를 기록했다.앞서 13일 발표된 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 34위를 차지하면서 2주 연속 '차트인'에 성공한 바 있다./연합뉴스