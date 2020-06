조항조 (사진=우리엔터테인먼트)

트롯 가수 조항조가 ‘내게 ON 트롯’에서 멘토로 활약한다.조항조는 16일 저녁 첫 방송되는 케이블TV SBS 플러스 예능프로그램 ‘내게 ON 트롯’에 멘토로 출연한다.‘내게 ON 트롯’은 경쟁을 벗어나 순수하게 인생의 철학을 담은 트롯이라는 음악 자체에 집중, 최근 늘어난 트롯 경연 프로그램과 차별화된 진정성을 그린다.조항조는 강진, 신유, 윤수현과 함께 트롯 길잡이로 등장, 갓 첫발을 내딛는 새싹 트로터들에게 경험에서 우러난 다양한 조언과 노하우를 전한다. 조항조는 멘토로서 출연자들과 활발하게 소통하며 각자의 색깔을 담은 무대 완성에 전적으로 힘을 보탤 전망이다.‘내게 ON 트롯’은 트롯 멘토 조항조, 강진, 신유, 윤수현을 비롯해 채리나, 이창민, 유리상자의 이세준, 서인영, 토니안, 왁스, 달샤벳 배우희, 김동한 등이 트롯 새싹으로 출연해 고퀄리티 무대를 펼친다.조항조가 출연하는 ‘내게 ON 트롯’은 16일 저녁 9시 SBS 플러스에서 첫 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com