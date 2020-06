닐로, 두 번째 미니앨범 About Me 발매 (사진=리메즈)

닐로가 새 앨범으로 10개월 만에 돌아온다.닐로는 16일 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'About Me(어바웃 미)'를 발매한다. 음원 발매와 동시에 타이틀곡 '비가 내린다'의 뮤직비디오도 공개된다.'About Me'는 닐로가 2017년 발매한 첫 미니앨범 'About You'의 연장선상에 있는 앨범이자, 지난해 8월 발매한 싱글 '벗' 이후 10개월 만에 선보이는 신보다.3년 전 발매한 'About You'에서는 사랑에 대한 생각이 조금은 미숙하고 이별의 이유를 상대에게서 찾고자 하였다면, 이번 앨범에서는 좀 더 성숙해진 나의 입장에서 다양한 사랑의 이야기를 그렸다.첫 번째 트랙 '같았으면'에는 '권태기'를, '알면서'에는 '후회', 타이틀곡 '비가 내린다'는 '체념', 피아노로 이뤄진 연주곡 '윤슬'에서는 '안정', 마지막 트랙 '곁'은 '행복'이라는 감정까지 연애의 흐름에 따른 감정선의 변화를 트랙을 따라 스토리 있게 담아냈다.특히 닐로는 이번 앨범 역시 직접 작사, 작곡한 곡들로 채워 더욱 완성도를 높였으며, 그만의 호소력 짙은 꿀보이스를 더해 '지나오다', '미운 날', '벗' 등에 이어 다시금 리스너들을 사로잡을 것으로 기대를 모은다.소속사 측은 "전곡이 타이틀이라고 해도 손색없을 만큼 하나 하나 닐로의 색깔이 녹아있다"며 "음악적으로 성장해 가는 닐로의 신보에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com