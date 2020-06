슈퍼주니어-K.R.Y. (사진=Label SJ)

슈퍼주니어-K.R.Y.의 첫 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’이 주간 음반 차트 1위를 기록했다.지난 8일 발매된 슈퍼주니어-K.R.Y.의 미니 1집 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’이 한터차트 6월 2주차 (6월 8일~6월14일) 주간 음반 차트와 가온차트 24주차 주간 리테일 앨범차트에서 1위를 차지하며, 음악 팬들의 뜨거운 사랑을 실감케 했다.앞서 슈퍼주니어-K.R.Y.는 새 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’로 과테말라, 뉴질랜드, 대만, 러시아, 마카오, 말레이시아, 몰타, 멕시코, 바레인, 볼리비아, 베트남, 사우디아라비아, 스리랑카, 스웨덴, 싱가포르,​ 아랍에미리트, 아르헨티나, 오만, 에콰도르, 이집트, 인도네시아, 일본, 칠레, 카자흐스탄, 콜롬비아, 태국, 페루, 파나마, 필리핀, 홍콩 등 전 세계 30개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 정상을 차지해 글로벌적인 인기를 입증한 바 있다.한편 앨범과 동명의 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’은 후반부로 갈수록 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡과 스트링 라인이 돋보이는 발라드 장르로, 사랑하는 사람에 대한 아련한 그리움을 녹여낸 가사가 특징이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com