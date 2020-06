위키미키 (사진=판타지오)

그룹 위키미키(Weki Meki)가 스타일리시한 변신을 예고했다.위키미키는 15일 공식 SNS 채널에 새 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’(하이드 앤 식)의 타이틀곡 ‘OOPSY’(웁시)의 뮤직비디오 첫 번째 티저를 업로드해 화제를 모았다.위키미키의 업그레이드된 비주얼 변신을 확인할 수 있는 이번 뮤직비디오 티저는 고급스러운 패션 필름 같은 무드로 시선을 집중시킨다. 영상 속 위키미키는 시크하고 카리스마 있는 블랙 의상과 러블리하고 우아한 시폰 원피스로 상반된 매력을 보여줌과 동시에 반짝이는 액세서리로 화려함을 더한다.또한 멤버들이 자신을 감싼 베일을 벗는 장면은 앞서 예고했던 ‘내면에 잠재해있던 위키미키의 매력이 깨어나 새로운 위키미키를 찾는다’는 ‘HIDE and SEEK’ 앨범의 메시지를 담아 뮤직비디오 본편에 대한 기대를 끌어올린다.타이틀곡 ‘OOPSY’는 매력적인 사운드와 중독성 강한 훅이 인상적인 댄스 팝 곡으로 디지털 싱글 ’DAZZLE DAZZLE’(대즐대즐)을 함께 작업한 ‘STAINBOYS’(스테인보이즈)의 참여가 알려져 궁금증을 더욱 자극했다. 뿐만 아니라 위키미키는 신곡에서 한층 성숙한 자신들만의 색을 예고해 많은 팬들의 관심이 모이고 있다.한편 위키미키의 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’은 오는 18일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있으며, 위키미키는 발매 당일 Mnet ‘엠카운트다운’ 무대를 통해 컴백한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com