아이즈원 (사진=오프더레코드, 스윙엔터테인먼트)

그룹 아이즈원이 새 앨범 발매와 동시에 음원 차트 정상에 오르며 성공적인 컴백을 알렸다.지난 15일 발매된 아이즈원의 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’ 타이틀곡 ‘환상동화 (Secret Story of the Swan)’가 16일(오전 7시 기준) 멜론, 지니, 벅스 등 국내 주요 음원 차트에서 1위를 석권했다.‘환상동화’를 비롯해 수록곡 ‘Welcome(웰컴)’, ‘Pretty(프리티)’, ‘회전목마 (Merry-Go-Round)’, ‘Rococo(로코코)’, ‘With*One(위드 원)’ 그리고 ‘幻想童話(Secret Story of the Swan) (Japanese Ver.)'과 ‘Merry-Go-Round (Japanese Ver.)’까지 발매 직후 전곡이 차트인에 성공하며 컴백 활동에 청신호를 밝혔다.‘Oneiric Diary‘는 ‘환상’과 ‘일기’라는 상반된 소재의 결합으로 표현한 콘셉트 앨범으로, ‘함께 꿈꾸면 그 꿈은 현실이 된다’는 메시지를 앨범 곳곳에 담았다.타이틀곡 ‘환상동화’는 아이즈원의 다채로운 아름다움을 표현한 시네마틱 EDM 댄스곡이다. 마법 같은 힘을 통해 마음 깊이 간직했던 꿈이 현실로 이뤄지고 마침내 동화 속 주인공이 된 이야기처럼 이번 타이틀곡 역시 음원 차트 1위를 장악해 명실상부한 아이즈원의 뜨거운 인기를 또 한 번 실감케 했다.그동안 발표하는 곡마다 음원 차트 최정상을 휩쓴 것은 물론 각종 기록들을 경신하며 대세 그룹의 자리를 견고히 다진 아이즈원이 앞으로 또 어떤 기록으로 글로벌 팬들을 깜짝 놀라게 만들지 귀추가 주목된다.한편 아이즈원은 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’ 타이틀곡 ‘환상동화’로 각종 음악 방송에 출연해 활발하게 컴백 활동을 펼칠 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com