몬스타엑스(사진=방송화면 캡처)

그룹 몬스타엑스가 ‘히든트랙2’를 통해 명곡 ‘유 알(U R)’ 무대를 최초 공개했다.몬스타엑스는 최근 JTBC 디지털 스튜디오 룰루랄라와 KT Seezn(시즌)이 공동 제작하는 뮤직 라이브 쇼 ‘히든트랙2’에 출연, 수록곡 중 명곡 7개를 소개하고 팬들이 직접 뽑은 1위 곡 ‘유 알(U R)’을 라이브 무대로 선보이며 ‘수록곡 맛집’ 그룹의 저력을 뽐냈다.이날 몬스타엑스는 평소 강렬하고 섹시하면서 파워풀한 매력의 무대가 아닌 독보적인 감성의 무대로 180도 반전 매력을 자랑했다. 먼저 오프닝 무대를 미국 정규앨범 ‘올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)’의 타이틀곡 ‘유 캔트 홀드 마이 하트(YOU CAN'T HOLD MY HEART)’로 꾸미며 감미로우면서도 그루브한 감성을 마음껏 드러냈다.여기에 팬들이 직접 뽑은 1위 곡 ‘유 알(U R)’ 무대를 최초로 공개하며 매력 발산의 정점을 찍었다. 지난해 발표한 미니앨범 ‘팔로우 : 파인드 유('FOLLOW' : FIND YOU)’의 수록곡이자 아이엠 자작곡인 ‘유 알(U R)’은 “그동안 방송, 공연으로 한 번도 보여드리지 않은 곡”이라며 “이번이 첫 공개”라고 특별한 의미를 더했다. 이들은 알앤비 트랩 장르의 섹시한 느낌이 물씬 풍기는 해당 곡을 부드럽게 노래하며 보는 이들의 마음을 촉촉하게 적셨다.뿐만 아니라 세계적인 DJ 겸 프로듀서 스티브 아오키가 프로듀싱한 ‘플레이 잇 쿨(Play it Cool)’부터 흘러가는 대로 살자는 의미를 지닌 ‘플로우(FLOW)’, 콘서트에서 빛을 발하는 곡 ‘오 마이!(Oh My!)’, 희망적인 가사의 ‘스탠드 업(Stand Up)’, 데뷔 앨범의 수록곡이자 대체 불가한 주헌의 자작곡 ‘블루 문(Blue Moon)’, 경쾌하고 신나는 분위기의 ‘몬스타 트럭(Monsta Truck)’ 등 직접 꼽은 명곡을 소개하고 선정 이유를 밝히며 남다른 애정을 드러내기도 했다. 또한, “저희가 굉장히 파워풀한 노래를 위주로 하지만 앨범 안에 발라드, EDM, 귀여운 색깔의 곡들도 있다”면서 ‘이게 몬스타엑스 곡이라고?’를 주제로 한 히든 차트까지 공개하며 ‘수록곡 맛집’을 증명, ‘히든트랙2’ 시즌의 마지막을 화려하게 장식했다.한편, 몬스타엑스는 최근 미니앨범 ‘판타지아 엑스(FANTASIA X)’로 가요계에 컴백, 팀의 시그니처인 에너제틱함과 파워풀함이 돋보이는 타이틀곡 ‘판타지아(FANTASIA)’로 활발한 앨범 활동을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com