위키미키 (사진=판타지오)

그룹 위키미키(Weki Meki)가 13일 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’(하이드 앤 식)의 하이라이트 메들리로 앨범 전곡을 미리 공개하며 컴백 기대감을 높였다.위키미키의 SNS 채널에 게재된 하이라이트 메들리는 앨범명 ‘HIDE and SEEK’의 뜻인 ‘숨바꼭질’을 연상시키는 위트 있고 독특한 영상미로 듣는 즐거움에 보는 즐거움까지 더했다. 영상에는 마법 링을 이용해 숨바꼭질하는 8인 멤버들의 귀여운 모습과 함께 타이틀곡 ‘OOPSY’(웁시)를 포함한 5개 트랙의 일부가 공개되어 이목을 집중시킨다.영상의 시작을 알리는 타이틀곡 ‘OOPSY’는 경쾌한 드럼 사운드, 리드미컬한 신스, 중독성 있는 훅이 강조된 곡으로 시크하면서도 당당한 위키미키의 매력을 끌어올린다. 특히 소극적인 상대가 답답하지만 미워하지 못하는 마음을 “곤란해 OOPSY, 어쩌지 OOPSY”라는 재치 있는 가사와 멜로디로 풀어내어 귓가를 사로잡는다.뿐만 아니라 설레는 사랑 고백의 장면을 표현한 ‘Moya Moya’(모야 모야), 리더 지수연의 첫 자작곡이자 팬클럽 키링을 위한 팬 송 ‘The Paradise’(더 파라다이스), 따뜻하고 판타지한 감성을 가진 R&B 장르의 ‘Youniverse’(유니버스), 2월 발매된 경쾌한 댄스곡 ‘DAZZLE DAZZLE’(대즐대즐)까지 위키미키만의 색을 느낄 수 있는 다양한 장르의 매력적인 곡들로 앨범을 수놓았다.이처럼 하이라이트 메들리로 컴백 전 분위기를 뜨겁게 달군 위키미키는 K-POP 팬들 사이에서 ‘숨겨진 썸머 송 강자’로 불리며 중독성 강한 노래와 완벽한 퍼포먼스로 많은 관심을 받고 있다. 이 가운데 올여름을 정조준할 타이틀곡 ‘OOPSY’의 일부가 하이라이트 메들리를 통해 공개되면서 곡과 무대에 대한 궁금증이 커지는 중이다.한편 오는 18일 오후 6시 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’을 발매하는 위키미키는 당일 Mnet ’엠카운트다운’에서 타이틀곡 ‘OOPSY’의 무대를 최초 공개한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com