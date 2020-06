차정민, ‘Can’t you’ 앨범커버(사진=모던뮤직 엔터테인먼트)

싱어송라이터 차정민(NtoL)이 오늘(13일) 새 앨범을 발매한다.13일 정오에 각종 음원사이트를 통해 발매되는 차정민(NtoL)의 두 번째 싱글앨범 ‘Can’t You (Feat. 윤립)’는 ‘이별 뒤에 남는 후회’라는 감정을 담은 자작곡으로, ‘아무 말’, ’고백’, ‘동화처럼’ 등 밴드 이층버스의 보컬이자 싱어송라이터 ‘윤립’이 피처링을 맡았다.대중적인 R&B 코드 진행과 트랩 비트, 다양한 은유와 재치 있는 랩 가사가 인상적인 곡으로, 특히 중독성 강한 후렴구 멜로디는 두 번째 트랙인 ‘Can’t You (Feat. 윤립)’의 영어버전 ‘Can’t you (Feat. Nicole Tabio)’로 각기 다른 매력의 여성 보컬들이 함께 해 리스너들의 귀를 풍성하게 채워준다.이번 앨범 ‘Can’t you’는 한국과 미국 LA 간 이원으로 진행되었으며, 해외 뮤지션들과 함께한 뜨거운 녹음실 현장이 차정민(NtoL) 공식 SNS에 Special Short Film으로 공개되어 발매 분위기를 한껏 고조시킬 예정이다.R&B, POP, Acoustic 등 다양한 장르의 아티스트들과 프로듀서이자 래퍼, 보컬리스트로서 작업하며 업라이징 아티스트로서의 경험을 쌓고 있는 NtoL.‘Can’t you (Feat. 윤립)’는 이별하며 느끼는 헛헛한 감정을 대중성과 음악성을 모두 담아 차세대 R&B, SOUL 아티스트로서 본격적인 신호탄을 쏜 앨범으로 차정민 (NtoL)의 앞으로의 행보에 기대가 모아지고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com