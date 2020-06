방탄소년단, 멤버 캐릭터 등장 애니메이션 뮤비 공개

정규 4집 수록곡 '위 아 불릿프루프 : 더 이터널'방탄소년단(BTS)이 데뷔 7주년을 맞아 멤버들 캐릭터가 등장하는 애니메이션 뮤직비디오를 공개했다.방탄소년단은 12일 공식 유튜브 채널 방탄TV(BANGTANTV)에 정규 4집 수록곡 '위 아 불릿프루프 : 더 이터널'(We are Bulletproof : the Eternal) 뮤직비디오를 올렸다.해당 뮤직비디오에는 실제 방탄소년단 멤버들 대신 이들의 캐릭터가 등장한다.세상이 어떤 시련을 주더라도 일곱 멤버들이 함께 이겨내겠다는 가사와 맞아떨어지는 스토리가 이어진다.이 뮤직비디오는 방탄소년단이 데뷔 7주년을 맞아 다채로운 콘텐츠를 잇달아 공개하는 '2020 BTS 페스타(FESTA)'의 일환으로 나왔다.지난 7년을 돌아볼 수 있도록 '방탄소년단의 연표'라는 콘셉트로 제작했다.과거부터 현재까지 방탄소년단의 중요한 순간을 뮤직비디오에 넣어 숨겨진 상징과 장면을 발견하는 재미는 더했다.앞서 방탄소년단은 지난 1일 '에어플레인 파트 2'(Airplane pt.2)의 여름 버전 뮤직비디오 시작으로 가족사진, 정국의 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You), 유닛 인터뷰, 멤버들이 직접 쓴 프로필, '방탄노래방' 등을 잇달아 내놨다.오는 13일에는 마지막 콘텐츠가 공개될 예정이다./연합뉴스