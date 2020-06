방탄소년단, 일본 신보 수록곡 '스테이 골드' 19일 선공개

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 정규 4집에 수록될 신곡 '스테이 골드'(Stay Gold)를 19일 선공개한다.11일 방탄소년단 일본 공식 팬클럽 공지에 따르면 다음 달 발매되는 방탄소년단의 일본 정규 4집 수록곡 '스테이 골드'가 이달 19일 오후 6시 먼저 공개된다.'스테이 골드'는 일본 TV도쿄 드라마 '나선의 미궁 - DNA 과학수사' 오리지널 사운드트랙(OST)이기도 하다.이 드라마는 당초 4월 방영될 예정이었지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 방영이 연기됐다.현재 방영 시기는 미정이다.방탄소년단은 다음 달 15일 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)를 발매할 예정이다.이번 앨범에는 '스테이 골드'를 포함해 총 13트랙이 실린다.'유어 아이즈 텔'(Your Eyes Tell) 등 일본 오리지널 곡과 '온'(ON), '블랙 스완', '작은 것들을 위한 시', '페이크 러브', '아이돌', '디오니소스' 등의 일본어 버전이 수록된다.방탄소년단이 일본에서 정규앨범을 내놓는 것은 2018년 4월 발매한 정규 3집 '페이스 유어셀프'(FACE YOURSELF) 이후 2년 3개월 만이다./연합뉴스