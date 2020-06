위키미키 (사진=판타지오)

그룹 위키미키(Weki Meki)가 한편의 동화 같은 두 번째 티저 이미지를 공개했다.10일 위키미키는 공식 SNS 채널에 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’(하이드 앤 식)의 ‘SEEK’(식) 버전 티저를 게재해 신비로운 아우라로 이목을 집중시켰다.순백의 배경에서 깃털 가면을 쓴 위키미키 멤버들은 자유로운 포즈와 함께 사과, 꽃, 구슬 등의 오브제로 몽환적인 분위기를 자아내 시선을 끌어당긴다. 특히, 이전 공개된 ‘HIDE’(하이드) 티저 속 화려한 의상과 강렬한 장총으로 화제를 모았던 위키미키가 이번 ‘SEEK' 티저에서는 감각적인 디자인의 로브와 청바지로 트랜디하면서도 스타일리시한 모습을 선보여 컴백에 대한 호기심을 자극한다.위키미키의 이번 앨범 ‘HIDE and SEEK’은 ‘Awakening myself, newly made(내면에 잠재해있던 위키미키의 매력이 깨어나 새로운 위키미키를 찾는다)’를 메시지로 새로운 변신을 시도한 위키미키의 모습을 담았다. 이 가운데 ‘HIDE’ 버전의 시크하고 강렬한 카리스마와 대비되는 ‘청초한 신비로움’을 표현한 ‘SEEK’ 버전은 ‘두 얼굴의 위키미키’의 매력을 극대화하며 음악적, 비주얼적으로 한층 성장한 컴백임을 예고했다.한편 위키미키의 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’은 6월 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com