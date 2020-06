세븐틴 (사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 미니 7집 ‘헹가래’의 보컬팀 트레일러 영상을 공개했다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 오늘(11일) 0시 공식 SNS 채널을 통해 ‘A Scene of the Journey “V”’라는 문구와 함께 세븐틴의 미니 7집 ‘헹가래’의 보컬팀 트레일러 영상을 전격 공개해 컴백 기대감을 높였다.공개된 영상에는 세븐틴 멤버들이 모닥불 앞에서 마시멜로를 굽거나 함께 모여 안무 합을 맞추는 등 촬영장에서도 쾌활한 에너지를 뿜어내는 현장이 담겨있으며 그 사이로 미니 7집의 수록곡 ‘My My (마이 마이)’의 일부가 흘러나와 밝은 분위기를 더했다.특히 우지는 “여행이란 테마를 가지고 인생의 이야기를 하는 곡이에요”라며 ‘My My (마이 마이)’를 소개,이어 보컬팀 멤버들이 각자 정의한 여정을 바탕으로 도전과 목표, 그리고 변화하는 미래와 관련한 자신들만의 깊이 있는 생각을 전하기도 했다.이에 승관은 “저희 팀은 하나다. 세븐틴은 항상 같이 가는 것”이라며 어떠한 변화에도 굳건할 세븐틴을 이야기해 미니 7집 ‘헹가래’로 이들이 보여줄 음악 행보를 기대케 했다.이처럼 세븐틴은 지난 9일 첫 주자인 힙합팀 트레일러에 이어 퍼포먼스팀, 보컬팀까지 영상을 순차적으로 공개, 여정과 관련한 멤버들의 진중한 생각을 전해 이들이 음악을 통해 들려줄 이야기는 어떨지 궁금증이 커지고 있다.더해 세븐틴은 초동 판매량 70만 장을 달성했던 정규 3집 ‘An Ode’로 2019년 하반기 초동 판매량 1위, 미국 빌보드 비평가 선정 2019년 최고의 K-POP 앨범 1위에 오른 바 있으며 지난 4월 발매한 일본 두 번째 싱글은 50만 장 이상의 누적 출하량을 돌파, 더블 플래티넘 음반으로 인정을 받는 등 매 앨범마다 놀라운 기록 행진을 보여왔기에 컴백이 다가올수록 관심이 더욱 집중되고 있다.한편 세븐틴은 오는 6월 22일 미니 7집 ‘헹가래’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com