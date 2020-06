'내게ON트롯' 서인영 "트로트, 나 자신에 대한 도전"

왁스부터 서인영까지 트로트 도전

'내게ON트롯' 오는 16일 첫 방송

'트로트 붐' 대한민국에 또 하나의 트로트 예능이 출사표를 던진다. 16일 첫 방송 되는 SBS플러스 ‘내게 ON 트롯’이다.‘내게 ON 트롯’은 경쟁을 벗어나 순수하게 인생의 철학을 담은 ‘트로트’라는 음악 자체에 집중, 최근 늘어난 트로트 경연 프로그램과 차별화된 진정성을 담는다.1회부터 감성 젖은 목소리로 시청자들을 단숨에 사로잡을 왁스는 “처음 트로트라는 장르에 도전한다. 재미있는 무대를 선보이겠다”라며 미소 지었다.그 어느 때보다 더 진실한 모습으로 무대에 서는 서인영은 “음악에 대해서는 항상 진심이었다. 무대에서 진지하고 열정적인 모습으로 좋은 노래 들려주고 싶다. 트로트 장르에 도전하는 것은 나 자신에 대한 도전이기도 해서 열심히 하는 모습 보여드리겠다”라고 말했다.‘내게 ON 트롯’ 시청자라면 도저히 사랑하지 않을 수 없을 이창민은 “가수에게 가장 행복한 말, 감사한 말은 ‘믿고 듣는 가수’, ‘올라운더 가수’라는 말인 것 같다. 발라드와 R&B, 댄스, 뮤지컬까지 다양한 장르를 해봤는데 이번 기회를 통해 트로트도 잘 할 수 있는 모습을 보여주고 싶었다”라고 전했다.‘내게 ON 트롯’은 채리나, 이창민이 출연을 확정 지은 가운데 유리상자의 이세준, 서인영이 트로트에 도전한다. 또 토니안, 왁스, 달샤벳 배우희, 김동한이 시청자들을 만난다. 여기에 새싹 트로터의 길잡이가 돼 줄 ‘트롯 선배님’ 4인방이 힘을 더한다. 트로트계의 신구 대표주자 강진, 조항조, 신유, 윤수현이 그 주인공이다.가요계 각 분야 레전드들의 트로트 도전기 ‘내게 ON 트롯’은 SBS플러스에서 16일 화요일 밤 9시 방송된다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com