슈퍼주니어-K.R.Y. (사진=Label SJ)

슈퍼주니어-K.R.Y.의 첫 번째 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’이 전 세계에서 폭발적인 호응을 얻고 있다.지난 8일 정식 발매된 미니 1집 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’은 과테말라, 뉴질랜드, 대만, 러시아, 마카오, 말레이시아, 몰타, 멕시코, 바레인, 볼리비아, 베트남, 사우디아라비아, 스리랑카, 스웨덴, 싱가포르,​ 아랍에미리트, 오만, 에콰도르, 이집트, 인도네시아, 일본, 칠레, 카자흐스탄, 콜롬비아, 태국, 페루, 파나마, 필리핀, 홍콩까지 전 세계 29개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 오르며 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 사랑을 실감케 했다.또한 슈퍼주니어-K.R.Y.는 앨범 발표와 동시에 한국, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르, 인도네시아에서도 트위터 실시간 트렌드 1위를 기록해 눈길을 모았다.이번 앨범에는 동명의 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’을 비롯해 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’, ‘너에게로 (The Way Back to You)’, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’, ‘기대 (Home)’, ‘별의 동화 (Midnight Story)’까지 총 6 트랙이 다채롭게 수록돼 슈퍼주니어-K.R.Y.의 다채로운 음악 세계를 감상할 수 있다.더불어 금일(9일) 오후 6시에는 네이버 TV SMTOWN 채널을 통해 신곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 무대가 최초 공개된다. 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’과 수록곡 ‘너에게로 (The Way Back to You)’를 다양하게 즐길 수 있는 영상 콘텐츠 ‘SUPER JUNIOR-K.R.Y. THE STAGE’는 오늘부터 순차적으로 오픈을 앞두고 있어 좋은 반응이 기대된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com