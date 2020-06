[연예팀] 준케이가 신곡 ‘THIS IS NOT A SONG, 1929’을 발표한다.10일 자정(0시) 2PM 준케이가 디지털 싱글 ‘THIS IS NOT A SONG’의 한국어 버전을 발표한다고 해 화제다.신곡 ‘THIS IS NOT A SONG, 1929’가 수록된 이번 새 디지털 싱글은 한국과 일본에서 동시 발매된다.신곡 제목 중 ‘1929’는 그에게 영감을 준 미술, 영화, 음악 등의 제작 연도다.특히 초현실주의 작가 르네 마그리트의 작품 속 문구 ‘이것은 파이프가 아니다’에서 깊은 감명을 받아 제목을 지었다는 후문.(사진제공: JYP엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr