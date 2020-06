밴디트 (사진=MNH엔터테인먼트)

그룹 BVNDIT(밴디트)가 후속곡 활동에 돌입한다.지난 7일 방송된 SBS '인기가요' 무대를 마지막으로 두 번째 미니앨범 'Carnival(카니발)'의 타이틀곡 'JUNGLE(정글)' 활동을 마무리한 BVNDIT(밴디트)는 이번 주부터 'Come and Get It(컴 앤드 겟 잇)'으로 후속곡 활동을 시작한다.'Come and Get It'은 808 베이스라인 위 펼쳐지는 다채롭고 밀도 높은 밴디트의 보컬과 매력적인 브라스, 챈트 사운드가 더해져 긴장감, 중독 두 가지 감각을 모두 즐길 수 있는 곡으로, 우유부단한 상대에게 "다가와 마음을 깨워"라는 솔직하고 확신 있는 표현을 담았다.지난달 13일 '다름'과 '틀림'의 의미가 교차되는 혼돈 속에서 나의 색을 담은 목소리와 새로운 움직임을 보여주고 싶다는 목표와 용기를 담은 타이틀곡 'JUNGLE'을 발표하며 컴백한 BVNDIT(밴디트)는 파워풀한 에너지와 매혹적인 퍼포먼스로 매번 무대를 압도했고, 뛰어난 비주얼과 실력을 두루 갖춘 걸그룹으로서의 존재감을 과시했다.특히 BVNDIT(밴디트)는 이번 활동을 통해 데뷔 1년 만에 첫 음악방송 1위 후보에 오르기도 하는 등 꾸준히 성장하는 모습으로 다양한 팬층을 확보하며 입지를 다졌다.밴디트는 이번 후속곡 활동에서도 독보적인 콘셉트 소화력으로 화려하고 풍성한 퍼포먼스를 선보이며 팬들의 기대를 충족시킬 계획이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com