아이즈원 (사진=오프더레코드, 스윙엔터테인먼트)

그룹 아이즈원(IZ*ONE)이 8일 0시 공식 SNS 및 홈페이지를 통해 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’ 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 이미지에 따르면 아이즈원의 새 타이틀곡은 2번 트랙의 ‘환상동화 (Secret Story of the Swan)’가 낙점됐다.그동안 홀로그램 배경으로 환상적인 무드를 담은 ‘Oneiric’과 상큼 발랄 에너지를 표현한 ‘Diary’ 버전의 오피셜 포토를 연이어 공개한 아이즈원은 공식 홈페이지에 동화책을 연상케 하는 방식으로 트랙리스트 이미지를 공개하며 타이틀곡 콘셉트, 음악 장르 등을 향한 궁금증을 증폭시켰다.이 외에도 ‘Welcome(웰컴)’, ‘Pretty(프리티)’, ‘회전목마 (Merry-Go-Round)’, ‘Rococo(로코코)’, ‘With*One(위드 원)’, ‘幻想童話(Secret Story of the Swan)_Japanese ver.’, ‘Merry-Go-Round_ Japanese ver’까지 총 8개의 트랙이 이번 앨범을 풍성하게 채웠다.특히 ‘Oneiric Diary’에는 아이즈원 전 멤버들이 팬을 향한 고마운 마음을 직접 쓴 팬송이 수록되어 있는 것은 물론 멤버 권은비, 미야와키 사쿠라, 야부키 나코, 혼다 히토미가 수록곡에 참여하는 등 특별한 감동을 더할 예정이다.이 가운데, 지난 7일에는 아이즈원 공식 트위터에 사랑스러우면서도 다채로운 소녀의 ‘Oneiric Diary’ 스페셜 포토 이미지가 순차적으로 추가 공개되며 컴백 분위기를 뜨겁게 달궜다.한편 아이즈원은 오는 15일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’를 발매하고, 이날 오후 8시 Mnet에서 컴백쇼를 진행한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com