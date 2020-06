크래티비 성민(사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 크래비티(CRAVITY)의 성민이 귀여운 막내미를 드러냈다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 6일 오후 9시 9분 공식 SNS 채널을 통해 크래비티의 후속곡 ‘클라우드 나인(Cloud 9)’의 성민 개인 콘셉트 포토를 전격 공개했다.공개된 포토 속 성민은 순한 강아지 같은 ‘멍뭉미’를 발산하며 팬들의 마음을 설레게 만들었다. 부드러운 진갈색 헤어스타일로 청순한 비주얼을 자랑한 그는 입을 내밀어 볼을 부풀린 채 귀여운 표정으로 명랑한 매력을 드러냈다. 특히 보는 이들을 빠져들게 만드는 촉촉한 눈빛과 맑고 깨끗한 이미지는 싱그러운 아우라를 물씬 뿜어내며 팀의 막내다운 면모를 보여줬다.오는 17일 활동의 첫선을 보이는 후속곡 ‘클라우드 나인’은 지난 4월 발표한 크래비티의 데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아](CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])’의 수록곡으로, 밝고 상큼한 사운드에 시원시원한 보컬이 인상적이다.앞서 파워풀한 멜로디와 퍼포먼스의 타이틀곡 ‘브레이크 올 더 룰즈(Break all the Rules)’로 가요계에 눈도장을 찍은 이들은 후속곡 ‘클라우드 나인’으로 신인다운 풋풋함을 마음껏 발산하며 색다른 반전 매력을 뽐낸다. 더욱이 순수하고 상큼한 비주얼의 멤버 별 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 팬들의 기대감을 더욱 고조시키고 있다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 17일 후속곡 ‘클라우드 나인’의 뮤직비디오를 공개, 후속 활동의 시작을 알린다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com