엔플라잉 (사진=FNC엔터테인먼트)

밴드 엔플라잉이 진짜 소통을 원하는 매력적인 신곡으로 돌아온다.엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 5일 엔플라잉 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 ‘So, 通 (소통)’의 타이틀 곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’ 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저에서는 엔플라잉의 신곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’가 배경음악으로 깔리며 승협이 TV를 켜는 장면으로 시작된다. TV에서는 재현이 라이트 스틱을 판매하는 홈쇼핑 쇼 호스트로 분해 등장한다. 재현이 불 켜진 라이트 스틱을 기타 초보 차훈에게 비추자, 차훈이 헤드뱅잉하는 기타리스트로 변신한다. 이후 TV를 보던 엔플라잉 멤버들은 신곡 제목처럼 ‘아 진짜요’하는 모습으로 놀라워하는 등 다채로운 구성과 기발한 장면들로 재치 있는 웃음을 자아낼 뮤직비디오에 대한 기대감을 높인다.리더 이승협이 작사∙작곡에 참여한 신곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’는 시원한 플럭신스 사운드와 마림바가 매력적인 곡이다. 형식적인 소통보다는 진짜 속마음을 나누고 싶은 마음을 엔플라잉 만의 유쾌함으로 풀어낸 곡이다.한편 엔플라잉 미니 7집 ‘So, 通 (소통)’은 오는 10일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com