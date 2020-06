비투비 서은광 (사진=큐브 엔터테인먼트)

비투비 서은광이 첫 솔로 앨범의 오디오 티저 영상을 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 4일 0시 비투비 공식 SNS 채널을 통해 서은광 첫 번째 미니앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)의 오디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 타이틀곡 '아무도 모른다'를 비롯해 '서랍', 'Have a nice day', '세상에 영원한 게 없다 해도(WALK)', '사계', 'Love again', '파랑새'까지 총 7곡의 하이라이트 음원이 담겨있다.타이틀곡 '아무도 모른다'는 브라운아이드걸스, 아이유 등과 작업한 작곡가 KZ와 곰돌군이 공동 프로듀싱을 맡은 감성적인 선율의 발라드 곡이다. 서은광은 '아무도 모른다'에 대해 "여러분을 위한 곡"이라는 코멘트를 남기며 기대감을 증폭시켰다.서은광이 데뷔 8년 만에 선보이는 첫 솔로 앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)는 'Forest(숲)'와 'For Rest(휴식을 위한)'를 더해 만든 앨범명처럼 듣는 이들에게 휴식이 되는 따뜻하고 편안한 음악을 선보인다는 뜻을 담고 있다.특히 발라드, 모던록, 스윙재즈 등 다채로운 장르의 곡들로 구성되어 있어 서은광의 폭넓은 음악적 세계를 만나볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.한편 서은광의 첫 번째 미니앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)는 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com