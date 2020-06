방탄소년단 소신발언, 인종차별 사태에 의견 담아

"우리는 존중받을 권리가 있다"

방탄소년단 소신발언 /사진=한경DB

방탄소년단이 소신발언으로 인종차별에 대해 의견을 전했다.방탄소년단은 4일 오후 공식 트위터를 통해 “우리는 인종차별에 반대한다”라는 글을 게재했다.이어 “우리는 폭력에 반대한다. 나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있다. 함께 하겠다”라고 덧붙였다.방탄소년단의 이런 지지 표명은 최근 미국에서 인종 차별 반대 운동이 확산한 가운데 나왔다. 지난달 미네소타주 미니애폴리스에서 백인 경찰이 비무장 흑인 조지 플로이드의 목을 무릎으로 찍어눌러 숨지게 한 사건이 발생하자 미국 전역에는 이에 항의하는 시위가 번지고 있다.레이디 가가, 아리아나 그란데, 비욘세 등 팝스타들 역시 SNS에서 조지 플로이드를 추모하는 한편 흑인 사회와의 연대, 인종 차별 반대 표명한 게시물을 올렸으며 일부 가수들은 시위에 직접 참여하기도 했다. 국내 스타들 중에서는 배우 수현, 가수 비와 티파니 영, 박재범, 에릭남 등이 'black out tuesday' 운동에 참여했다.우리는 인종차별에 반대합니다. 우리는 폭력에 반대합니다. 나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.We stand against racial discrimination. We condemn violence. You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com