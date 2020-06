위키미키 (사진=판타지오)

그룹 위키미키(Weki Meki)의 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’(하이드 앤 식)의 콘셉트가 베일을 벗었다.위키미키는 지난 3일 공식 SNS 채널에 새 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’의 분위기를 엿볼 수 있는 무드 티저(Mood Teaser)를 게재해 시선을 사로잡는다.공개된 티저는 ‘HIDE’(하이드), ‘SEEK’(식) 버전의 무드가 함께 담겨 앨범 콘셉트에 대한 호기심을 자극한다. ‘HIDE’ 버전이 장총, 장미 등의 강렬하고 매혹적인 소품으로 이목을 집중시킨다면, ‘SEEK’ 버전은 깃털 가면, 구슬 등의 로맨틱한 오브제로 몽환적이면서도 동화 같은 분위기를 자아낸다.앞서 ‘HIDE and SEEK’으로 업그레이드된 매력을 예고한 위키미키는 반전을 강조한 무드 티저로 ‘위키미키의 상반된 두 얼굴’을 표현해 강한 인상을 남겼다. 동시에 패셔너블하고 감각적인 무드로 새로운 이미지 변신을 알린 위키미키의 모습에 기대가 모인다.한편 위키미키는 18일 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’의 발표를 앞두고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com