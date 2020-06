엔플라잉 (사진=FNC엔터테인먼트)

밴드 엔플라잉이 신곡 일부를 깜짝 공개하며 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 3일 엔플라잉 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 ‘So, 通 (소통)’의 타이틀 곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.뮤직비디오 티저는 어두운 배경에 진지한 표정을 한 엔플라잉 멤버들이 차례로 등장하며 시작된다. 멤버 회승은 전화부스 안에서 신곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’의 일부를 부르며 애절한 감성을 이어간다. 이후 분위기가 반전되고 따분한 엔플라잉 멤버들 사이에서 승협은 TV 프로그램의 전원을 꺼버리며 뮤직비디오 스토리에 대한 궁금증을 자극했다.엔플라잉의 신곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’는 영혼 없는 소통을 다룬 곡이다. 오는 10일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com