8억 뷰 돌파한 ‘작것시’...1년 2개월 만에 대기록 세운 BTS

[연예팀] 방탄소년단 '작것시' 뮤비가 8억 뷰를 돌파했다.금일(4일) 빅히트엔터테인먼트 측은 "방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오가 8억 뷰를 넘어섰다"고 소식을 전했다.2019년 4월 발매된 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 뮤직비디오는 금일 오전 5시 28분경 유튜브 조회수 8억 건을 넘어섰다고 해 화제다.'작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'는 세계의 평화, 거대한 질서 등이 아니라 '너에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움'을 담은 곡이다. 세계적 가수 할시(Halsey)가 피처링으로 참여했다.뮤직비디오는 극장과 무대, 가로등 거리 등 이국적이면서 화려한 세트에서 춤을 추고 노래를 부르는 할시와 방탄소년단 멤버들의 매력적인 퍼포먼스가 인상적이다. 특히, 영화 '사랑은 비를 타고'를 오마주해 수십 명의 댄서와 함께 하는 마지막 장면은 군무의 진수를 보여주며 색다른 볼거리를 선사했다는 평.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)