트와이스 'MORE&MORE' 뮤비 표절 의혹 불거져

JYP 측 "유사성 인지"

"원작자와 원만히 해결될 수 있도록 요청"

그룹 트와이스 /사진=한경DB

트와이스 'MORE & MORE' 뮤직비디오 표절 의혹 /사진=SNS

트와이스 'MORE & MORE' 뮤직비디오 표절 의혹 /사진=뮤직비디오 화면 캡처

JYP엔터테인먼트가 그룹 트와이스의 신곡 'MORE & MORE' 뮤직비디오 표절 의혹에 입장을 밝혔다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 3일 한경닷컴에 "본사는 'MORE & MORE(모어 앤드 모어)' 뮤직비디오에 등장하는 한 세트가 기존에 있는 특정 작품과 유사하다는 사실을 이날 오전에 인지하게 됐다"며 "뮤직비디오 제작사에 기존 작품의 원작자와 대화를 통해 이 문제가 원만히 해결될 수 있도록 요청했다"고 전했다.이어 "본사도 아티스트들의 작품을 출시하는 회사로서이런 일이 앞으로 재발하지 않도록 검증 시스템을 보완할 예정이다"라고 덧붙였다.앞서 조형예술작가 Davis McCarty는 최근 자신의 SNS에 트와이스가 자신의 조형물을 표절해 신곡 'MORE & MORE'의 뮤직비디오를 만들었다고 주장했다. 그는 "예술에 대한 노골적인 저작권 침해"라며 2018년 자신이 전시한 조형물 자신도 함께 올려 주장에 힘을 실었다. 이후 해당 글은 삭제됐다.트와이스는 지난 1일 미니 9집 'MORE & MORE'를 발표하고 컴백했다. 타이틀곡 'MORE & MORE'는 국내 음원 사이트 실시간 차트 1위를 싹쓸이하며 뜨거운 반응을 얻고 있는 중이다.본사는 'MORE & MORE' 뮤직비디오에 등장하는 한 세트가 기존에 있는 특정 작품과 유사하다는 사실을 오늘(3일) 오전에 인지하게 됐습니다. 뮤직비디오 제작사에 기존 작품의 원작자와 대화를 통해 이 문제가 원만히 해결될 수 있도록 요청했습니다.본사도 아티스트들의 작품을 출시하는 회사로서, 이런 일이 앞으로 재발하지 않도록 검증 시스템을 보완할 예정입니다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com