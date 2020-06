AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 새 앨범의 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(3일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 8일 발매 예정인 새 앨범 'VIVID'의 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했는데, 영상 속 AB6IX는 시크한 무드와 함께 활기찬 에너지를 보여주며 반전 매력을 선사, 보는 이들의 기대를 한층 더 끌어올렸다.붉은 계열의 수트를 입고 카리스마 넘치는 모습으로 등장하는 AB6IX는 이어 경쾌한 비트에 맞춰 빠르게 회전하는 세트에서 각자의 개성 넘치는 포즈를 취하는가 하면, 컬러감이 돋보이는 세트에서 장난기 가득한 동작과 표정들로 보는 이들의 미소를 자아냈다.특히, 지코가 직접 프로듀싱을 맡아 화제를 모으고 있는 AB6IX의 이번 신곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’는 캣치한 베이스 리프와 구성에 따라 변주되는 기타 사운드 위에 개성 있는 멜로디가 더해진 신나는 펑크 팝 곡으로, 완성형 아티스트돌 AB6IX가 과연 대세 싱어송라이터 지코와 어떤 케미를 선보일지 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편 AB6IX(임영민, 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 두 번째 EP ‘ⅥVID'는 오는 6월 8일 오후 6시에 전격 발매되며, 지난 5월 25일부터 각종 온라인 음반 판매 사이트들을 통해 예약 판매를 시작했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com