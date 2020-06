숲 속에 가면 여신 우주소녀가 있다...신보 ‘Neverland’ 단체 포토 & 트레일러 오픈

[연예팀] 우주소녀가 숲 속 여신으로 변신했다.스타쉽엔터테인먼트 측이 공식 SNS 채널에 우주소녀 새 미니 앨범 ‘Neverland’ 단체 콘셉트 포토와 트레일러를 전격 오픈했다.공개된 포토에서 우주소녀는 동화 속 한 페이지를 연상케 하는 비주얼로 눈길을 사로잡았다. 이들은 꽃과 나무가 가득한 배경에서 반짝이는 플라워 원피스로 독보적인 화려함을 자랑했다. 특히 싱그러운 자연과 청초한 외모는 여신을 연상하게 했다.콘셉트 트레일러 영상에서는 신비로운 분위기가 더욱 돋보인다. 부드럽고 따뜻한 멜로디를 바탕으로 숲 속에서 자연스럽게 등장한 이들은 꽃과 나비와 함께 몽환적인 아우라를 발산한다.한편, 우주소녀 신보에는 타이틀곡 ‘버터플라이’를 비롯해 ‘홀라(HOLA)’ ‘팬터마임(Pantomime)’ ‘바램 (Where You Are)’, 엑시의 자작곡 ‘불꽃놀이 (Tra-la)’, 설아의 자작곡 ‘우리의 정원 (Our Garden)’까지 총 6개의 트랙이 수록된다. 9일 컴백.(사진제공: 스타쉽엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr