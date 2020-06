위키미키, ‘HIDE and SEEK’ 스케줄러 공개...컴백 카운트다운 돌입

[연예팀] 위키미키 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’의 프로모션 스케줄러가 공개됐다.지난 1일 위키미키는 공식 SNS 채널을 통해 새 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’의 프로모션 일정이 담긴 스케줄러를 공개 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 스케줄러에 따르면 위키미키는 3일 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 무드 티저를 시작으로 4일 앨범 프리뷰, 8일과 10일에는 각각 ‘HIDE’와 ‘SEEK’ 버전의 콘셉트 포토를 공개한다. 또한 12일 트랙 리스트, 13일 하이라이트 메들리에 이어 15일과 16일에는 두 편의 뮤직비디오 티저를 순차적으로 오픈해 음악 팬들의 기대감을 높이고 있다.판타지오뮤직 측은 “위키미키의 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’은 통통 튀면서도 당당한 위키미키의 매력이 업그레이드된 앨범이다. 매 앨범마다 한 단계씩 성장을 이뤄내며 주목받고 있는 위키미키의 새로운 모습을 기대하셔도 좋다”고 전했다.한편, 위키미키의 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’은 오는 18일 발매된다.(사진제공: 판타지오뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr