이미 ‘월드와이드 싱송라’ 미스피츠, 1일 새 싱글로 전세계 리스너 조우

[연예팀] 싱어송라이터 미스피츠(msftz)가 새로운 감성으로 리스너들을 만난다.소니뮤직엔터테인먼트코리아에 따르면 미스피츠는 1일 정오 전 온라인 음악 사이트에 새로운 싱글 'bye bye i finally disappear from your life'를 발표하고 팬들과 교감한다.자신의 감정을 독특한 시각으로 써 내려가는 미스피츠. 이번 싱글 역시 본인이 겪은 사건을 토대로, 소중한 사람을 떠나보내야만 하는 슬픔과 그런 현실을 지켜볼 수밖에 없는 안타까움을 특유 독백체의 가사와 서정적인 멜로디에 담아냈다.미스피츠의 신곡 발표는 약 4개월 만이다. 'ETERNITY' '나는 요즘' 등을 통해 묘한 매력을 발산 수많은 팬들을 사로잡은 만큼, 새로운 감성을 품은 'bye bye i finally disappear from your life'에도 비상한 관심이 모이고 있다.지난 1월 데뷔 싱글 'ETERNITY'를 발표하며 정식으로 활동을 시작한 미스피츠는 데뷔 전부터 사운드 클라우드에서 '치킨(Chicken)'이라는 이름으로 이미 180만이 넘는 스트리밍 기록을 보유한 아티스트다.앞서 미스피츠는 해쉬스완 및 크루셜스타 등 다른 아티스트들의 피처링에 참여하면서 다양한 음악적 활동을 보여줌과 동시에 특유의 색깔로 호평을 이끌어냈다. 특히 지난달 30일 전 세계적인 스트리밍 이벤트 '프로젝트 블루 마블'에 한국 대표로 참여해 박재범, 콜드, 케빈오, 소코도모를 비롯한 내로라하는 아티스트들과 어깨를 나란히 하기도 했다.한편 미스피츠의 새 싱글 'bye bye i finally disappear from your life'는 1일 정오부터 전 온라인 음악 사이트에서 감상할 수 있다.(사진제공: 소니뮤직엔터테인먼트코리아)