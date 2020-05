비투비 서은광 (사진=큐브 엔터테인먼트)

비투비 서은광이 트랙리스트를 공개하며 첫 솔로 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.큐브 엔터테인먼트는 29일 0시 비투비 공식 SNS를 통해 서은광 첫 번째 미니앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 '아무도 모른다', 멜로망스 정동환과 합을 맞춰 화제를 모은 선공개곡 '서랍'을 비롯해 'Have a nice day', '세상에 영원한 게 없다 해도(WALK)', '사계', 'Love again', '파랑새'까지 총 7곡의 리스트가 담겨있다.타이틀곡 '아무도 모른다'는 브라운아이드걸스, 아이유 등과 작업한 작곡가 KZ와 곰돌군이 공동 프로듀싱한 곡이다. 또 비투비와 오랜 시간 호흡을 맞춰온 프로듀싱 그룹 MosPick과 작곡가 빅싼초, 악동뮤지션의 '오랜 날 오랜 밤'을 편곡한 서기, 수지, 청하 등과 작업한 전상민 등이 참여해 앨범의 완성도를 높였다.특히 여섯 번째 트랙 'Love again'은 비투비 멤버이자 싱어송라이터 임현식이 작곡과 편곡, 서은광이 작사 크레딧에 이름을 올려 팬들의 기대를 더한다.서은광이 데뷔 8년 만에 선보이는 첫 솔로 앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)는 'Forest(숲)'와 'For Rest(휴식을 위한)'를 더해 만든 앨범명처럼, 휴식이 되는 따뜻하고 편안한 곡들로 구성되어 있어 듣는 이들에게 특별한 힐링을 선사할 예정이다.한편 서은광의 첫 번째 미니앨범 'FoRest : Entrance'(포레스트 : 엔트런스)는 오는 6월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com