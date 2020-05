[연예팀] 스타크루이엔티가 하성운 세 번째 미니앨범 ‘Twilight Zone(트와일라잇 존)’의 트랙리스트를 공개했다.타이틀곡 ‘Get Ready’는 소녀시대의 ‘Catch Me If You Can’ 등 차별화된 음악을 선보이는 JINBYJIN(진바이진)이 작곡으로 참여했으며 서정적이고 아름다운 가사로 유명한 서지음 작사의 만남으로 기대감을 모으고 있다.또한 곡 ‘궁금's'는 하성운이 직접 작곡, 작사에 참여했고 곡 ‘Twinkle Twinkle’에는 작사에 참여해 특유의 감수성을 담아내기도 했다.스타크루이엔티는 타이틀곡에 대해 “형식에 얽매이지 않는 자유로운 음악에 대한 갈망, 열정을 가사로 담은 곡”이라며 이어 “힙합 드럼에 색소폰, 브라스 등 강렬하고 파워풀한 비트가 담겨 있어 하성운만의 카리스마 넘치는 무대를 기대해도 될 것”이라고 전했다.하성운의 세 번째 미니앨범 ‘Twilight Zone’은 6월 8일 오후 6시 공개될 예정이다. (사진출처: 스타크루이엔티)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr