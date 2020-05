하성운 (사진=스타크루이엔티)

하성운이 두 번의 포토 티저에 이어 트랙리스트를 공개했다.27일 스타크루이엔티는 하성운 세 번째 미니앨범 ‘Twilight Zone(트와일라잇 존)’의 트랙리스트를 공개했다. 이번 앨범 역시 국내외 유명 작곡, 작사가가 총출동하며 역대급 완성도를 자랑할 것으로 기대된다.타이틀곡 ‘Get Ready’는 소녀시대의 ‘Catch Me If You Can’, Nathan Sykes의 ‘Kiss Me Quick’ 등 과감하고 차별화된 음악을 선보이는 JINBYJIN(진바이진) 작곡, 서정적이고 아름다운 가사로 유명한 서지음 작사의 만남으로 기대감을 모으고 있다.하성운은 이번 앨범에도 자작곡으로 트랙리스트에 자신의 이름을 올렸다. 5번 트랙 ‘궁금's’는 하성운이 직접 작곡, 작사에 참여했다. 6번 트랙 ‘Twinkle Twinkle’에는 작사에 참여하며 특유의 감수성을 담아내기도 했다.이외에도 Twilight Zone(트와일라잇 존)’에는 Royal dive(로얄 다이브), Sweetune(스윗튠)의 김승수와 장원, 조미쉘 등 내로라하는 작곡가와 작사가가 참가한 총 6개의 곡이 담겨 하성운의 다양한 매력을 보여줄 예정이다.스타크루이엔티는 타이틀곡 ‘Get Ready’에 대해 “형식에 얽매이지 않는 자유로운 음악에 대한 갈망, 열정을 가사로 담은 곡”이라며 “힙합 드럼에 색소폰, 브라스 등 강렬하고 파워풀한 비트가 담겨 있어 하성운만의 카리스마 넘치는 무대를 기대해도 될 것”이라고 전했다.한편 하성운의 세 번째 미니앨범 ‘Twilight Zone’(트와일라잇 존)‘은 6월 8일 오후 6시 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com