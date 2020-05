무대 밖에서도 박력 있는 TXT...‘세계가 불타버린 밤, 우린’ 안무 영상 공개

[연예팀] TXT가 ‘세계가 불타버린 밤, 우린...’ 안무 영상을 게재했다.투모로우바이투게더(TXT)가 24일 오후 8시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’의 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린...(Can’t You See Me?)’의 안무 연습 영상을 선보여 화제다.이번에 공개된 영상은 편안한 복장으로 연습실에서 역동적인 퍼포먼스를 펼치는 TXT의 모습이 담겼다. 음악 방송 무대와는 또 다른 매력을 전한다. 또한, 실제 무대를 방불케 하는 강렬한 퍼포먼스와 칼군무가 잠시도 눈을 뗄 수 없게 한다.18일 ‘꿈의 장: ETERNITY’를 발매한 TXT는 ‘투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet’을 비롯해 컴백 첫 주 음악 방송에서 압도적인 실력과 비주얼을 뽐내며 뜨거운 인기를 불러일으켰다.한편, ‘세계가 불타버린 밤, 우린...(Can’t You See Me?)’은 트렌디한 팝 장르의 곡으로, 친구들과 함께한 마법 같은 순간이 끝나고 마주한 현실을 ‘세계가 불타버린 밤’으로 표현해 소년들의 혼란스러운 감정을 노래하는 곡이다.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr