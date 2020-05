규현 그윽한 눈매에 심쿵♥...‘푸르게 빛나던 우리의 계절’ 4종 티저 눈길

[연예팀] 슈퍼주니어-K.R.Y. 규현 티저가 공개됐다.금일(25일) 레이블SJ 측은 “슈퍼주니어-K.R.Y. 국내 첫 피지컬 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절(When We Were Us)’ 규현 티저 사진이 공개됐다”고 소식을 전했다.오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 슈퍼주니어의 공식 SNS에는 슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범 분위기를 담은 규현 티저 이미지가 업로드돼 관심을 끌었다. 사진 속 규현은 ‘발라드 황태자’다운 그윽한 눈매로 아련함을 물씬 풍기고 있다.슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범에는 동명의 타이틀곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’을 비롯해 ‘부산에 가면(Way to Busan)’ ‘너에게로(The Way Back to You)’ ‘할 수 없는 일(I Can’t)’ ‘기대(Home)’ ‘별의 동화(Midnight Story)’까지 총 6곡이 실려 있다.한편, 신곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절(When We Were Us)’ 뮤직비디오와 전곡 음원은 8일 오후 6시 공개.(사진제공: 레이블SJ)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr