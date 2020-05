유엔브이에스(사진=샤이타운뮤직(CHITWNMUSIC) 제공)

그룹 UNVS(유엔브이에스)가 '감성 퍼포먼스돌'다운 모습을 발산했다.UNVS(JUN H.(준현), YY(와이와이), 은호, 창규, 젠)는 지난 21일 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 앨범 'SOUNDTRACKS FOR THE LOST & BROKEN(사운드트랙스 포 더 로스트 & 브로큰)'의 타이틀곡 'Give You Up(기브 유 업)' 안무 연습 영상을 공개했다.공개된 영상 속 UNVS는 캐주얼 복장을 하고 안무 연습에 몰두하고 있다. UNVS는 댄서들과 합을 맞추며 흐트러짐 없는 퍼포먼스를 선보였고, 디테일한 표현력으로 실제 무대를 방불케하는 카리스마를 뿜어내 시선을 사로잡았다.또 UNVS는 팬들을 위해 지난 22일 공식 팬카페를 통해 5인 퍼포먼스 영상을 깜짝 공개해 큰 호응을 이끌었다.특히 5인 퍼포먼스 영상에서는 특유의 절도 넘치는 춤선이 어우러져 강렬한 칼군무를 완성, 감성과 섹시가 결합한 치명적인 매력을 발산했다.한편 UNVS는 현재 국내 엔터 업계 최초로 '온라인 글로벌 팬 투어'를 진행 중이다. 지난 19일 프랑스 파리로 포문을 연 팬 투어는 오는 26일 영국 런던, 6월 2일 스페인 마드리드, 9일 미국 LA, 시카고, 애틀랜타, 16일 러시아 모스크바 등을 테마로 진행할 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com