펜타곤, 'Very Good' 안무 연습 영상 깜짝 공개

[연예팀] 펜타곤이 'Very Good'의 안무 연습 영상을 깜짝 공개했다.지난 21일 오후 펜타곤 공식 유튜브 채널을 통해 Mnet '로드 투 킹덤' 1차 경연곡 'Very Good'의 안무 연습 영상을 공개해 글로벌 음악팬들의 화제를 모으고 있다.공개된 영상에는 펜타곤 멤버들의 케미스트리를 엿볼 수 있는 장난기 넘치는 모습부터 파워풀한 퍼포먼스를 펼치는 모습까지 안무 연습 현장에서의 모습이 고스란히 담겨있다.특히 팀 특유의 자유분방함이라는 메리트를 녹여낸 'Very Good'의 와일드하면서도 여유 넘치는 퍼포먼스가 보는 이들의 시선을 사로잡으며 '역시 펜타곤'이라는 뜨거운 반응이 이어지고 있다.펜타곤은 지난 14일 방송된 Mnet '로드 투 킹덤' 1차 경연에서 블락비의 'Very Good'을 선곡해 무대를 선보였으며 자타공인 '자체제작돌'답게 영화 '매드맥스 : 분노의 노로'에서 영감을 얻은 무대 콘셉트부터 편곡, 퍼포먼스까지 펜타곤의 아이디어를 더해 신나는 록 버전의 'Very Good'을 탄생시켰다.펜타곤은 처음부터 끝까지 질주하면서도 여유를 잃지 않는 파격 퍼포먼스로 보는 이들을 충격에 빠트리며 90초 퍼포먼스에 이어 최종 순위 2위를 기록했다.한편, 펜타곤이 출연하는 Mnet '로드 투 킹덤'은 매주 목요일 오후 8시에 방송된다.(사진제공: 큐브 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr