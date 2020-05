엘프에게 선물 될 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’...슈주-K.R.Y. 첫 미니 앨범

[연예팀] 슈퍼주니어-K.R.Y. 첫 미니 앨범 트랙 리스트가 궁금해?금일(22일) 슈퍼주니어-K.R.Y.가 첫 번째 미니 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’ 트랙 리스트를 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다.오전 10시 슈퍼주니어의 공식 SNS에 게재된 트랙 리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절(When We Were Us)’을 비롯해 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’ ‘너에게로 (The Way Back to You)’ ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’ ‘기대 (Home)’ ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 등 총 6 트랙이 수록돼 음악 팬들의 기대를 고조시키기에 충분하다.동명의 타이틀곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절’은 후반부로 갈수록 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡과 스트링 라인이 돋보이는 발라드 장르다. 가사에는 사랑하는 사람에 대한 아련한 그리움을 녹여내 진한 감성 보컬을 만끽할 수 있다는 전언이다.무엇보다 이번 타이틀곡은 지금까지 늘 같은 곳에서 함께 자리를 지켜준 팬들을 회상하는 의미도 담겼다.6월8일 오후 6시 정식 발매.(사진제공: 레이블SJ)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr