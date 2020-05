트와이스 모모, 'MORE & MORE' 비주얼 공개...사랑스러운 매력 발산

[연예팀] 트와이스 모모가 신곡 'MORE & MORE' 티저 이미지를 공개했다.오는 6월 1일 컴백을 앞둔 트와이스는 데뷔 후 처음 시도하는 콘텐츠인 콘셉트 필름을 통해 색다른 시각적 만족감을 선사하고 있다.21일 자정 0시 공식 SNS 채널에 모모의 콘셉트 필름을 공개하고, 같은 날 12시에는 개인 티저 이미지를 게재했다.영상 속 모모는 푸릇푸릇한 나무들에 둘러싸여 한 떨기 꽃 같은 화사한 비주얼을 뽐냈다. 특히 볼수록 빠져드는 사랑스러운 미소는 팬들의 마음을 확실히 사로잡았다.'MORE & MORE'는 JYP엔터테인먼트 수장이자 대표 프로듀서 박진영이 작사, 편곡한 곡으로, 트와이스 아홉 멤버는 사랑의 설렘과 달콤이 무르익을 때 서로가 서로를 더 원하게 되는 감정을 노래한다.'What is Love?' 'SIGNAL' 'Feel Special' 등 명곡을 탄생시킨 '박진영 X 트와이스' 조합은 올여름 가요계를 다시 한번 강타할 것으로 기대된다.한편, 트와이스의 2020년 첫 신곡은 6월 1일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.(사진제공: JYP 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr