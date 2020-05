슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어-K.R.Y.가 상반된 매력의 티저 이미지 4장을 공개했다.규현, 려욱, 예성으로 구성된 보컬 유닛 슈퍼주니어-K.R.Y.는 금일(21일) 오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 슈퍼주니어의 공식 SNS에 새 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 단체 티저 이미지를 업로드했다.티저 이미지는 ‘COOL’(쿨)과 ‘PURE’(퓨어) 두 가지 버전으로 공개되었으며, 앨범 역시 ‘COOL’, ‘PURE’ 2종 발매돼 오늘부터 온, 오프라인 음반 판매처를 통해 예약 구매 가능하다. 이는 슈퍼주니어-K.R.Y.가 2006년 11월 tvN 드라마 ‘하이에나’ OST ‘한 사람만을’에 참여하며 유닛을 결성한 이래 15년만의 국내 첫 피지컬 앨범 발표라, 글로벌 음악 팬들의 더욱 뜨거운 반응이 예상된다.한편 새 앨범과 동명의 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 뮤직비디오와 전곡 음원은 6월 8일 오후 6시에 각종 음악 사이트에서 확인할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com