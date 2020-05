쇼 챔피언 뉴이스트 (사진=방송캡처)

그룹 뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌)가 컴백 후 첫 음악 방송 1위 트로피를 거머쥐었다.지난 20일 오후 방송된 MBC M, MBC every1 ‘쇼! 챔피언’에서 뉴이스트는 미니 8집 ‘The Nocturne(더 녹턴)’의 타이틀곡 ‘I’m in Trouble(아임 인 트러블)’로 챔피언송에 등극, 막강한 대세의 저력을 보여주며 인기를 입증했다.이날 방송에서 뉴이스트는 “‘I’m in Trouble’이 ‘쇼! 챔피언’에서1위를 했습니다!”라며 기쁜 마음을 드러내는 박수로 소감을 전하기 시작했다. 멤버들은 “챔피언송이 이번 ‘I’m in Trouble’로 받는 첫 번째 상이거든요. 그래서 더 뜻깊고 이 값진 상 오래오래 잘 간직하도록 하겠습니다”라며 진심 어린 마음을 담아 감사함을 표했다.이어 뉴이스트는 “항상 러브분들이 있어서 저희가 활동하는 데 큰 힘이 되고 항상 열심히 할 수 있는 원동력이 되는 것 같습니다. 다시 한번 우리 러브 여러분들한테 감사드립니다”라고 팬사랑도 잊지 않고 드러내 열렬한 반응을 얻었다.무엇보다 이번 1위가 더욱 의미 있는 이유는 뉴이스트가 ‘I’m in Trouble’로 과감하면서도 치명적인 변신을 시도하며 이전과는 또 다른 분위기로 짜릿한 전율을 선사, 이들의 새로운 도전이 대중의 마음을 또 한 번 흔드는 데 성공했기 때문.이처럼 뉴이스트는 이번 미니 8집 발매 직후에 국내외 음원 차트 1위를 기록, 각종 음반 주간 차트 정상에 이름을 올린 것에 이어 음악 방송에서도 당당히 1위를 차지하는 등 다양한 분야에서 두각을 보이고 있어 이들이 계속해서 이어갈 인기 고공 행진에 많은 이들의 이목이 집중되고 있다.한편 뉴이스트는 오늘(21일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 신곡 ‘I’m in Trouble’ 무대를 펼칠 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com