‘아이돌 라디오’ 갓세븐 영재-데이식스 영케이 (사진=MBC)

MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’의 새로운 DJ로 발탁된 갓세븐 영재·데이식스 영케이가 18일 첫 방송을 성공적으로 마쳤다.이날 갓세븐의 진영과 뱀뱀, 데이식스의 원필과 도운은 두 DJ의 새로운 시작을 축하하기 위해 ‘축하 사절단’으로 자리를 빛냈다.JYP엔터테인먼트 소속 가수 출신 라디오 DJ는 영재와 영케이가 최초다.영재는 이에 관해 “아직 실감이 안 난다. 여전히 스페셜 DJ를 하고 있는 것 같은 느낌이 든다”면서 떨리는 마음을 전했다.갓세븐 진영은 “영재가 데뷔 때부터 7년 동안 DJ를 계속하고 싶어 했는데 드디어 꿈을 이루게 됐다”며 뿌듯한 마음을 내비쳤다.한편 영케이는 영재와 실제로 친한지 묻는 질문에 “아직 친해지는 중”이라고 답하며 앞으로 발전해나갈 두 사람의 케미스트리에 이목을 집중시켰다.첫 방송을 자축하는 갓세븐 영재·데이식스 영케이의 수준급 라이브 무대도 이어졌다.데이식스 영케이는 감미로운 목소리로 Ruel의 ‘Face To Face’를 불러 ‘대세 아이돌 밴드’의 가창력을 입증했다.갓세븐 영재는 폴킴의 ‘모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)’ 라이브로 팬심을 자극하는 귀여운 매력을 발산했다.같은 회사에서 동고동락하며 연습생 시절을 보낸 두 DJ와 출연진들은 연습생 시절 함께 했던 추억을 공유하는 시간도 가졌다.갓세븐 뱀뱀은 “영케이가 숙소에 있을 때 운동을 마친 후 상의를 탈의한 채 걸어다녔다”면서 우스꽝스러운 모습을 재현해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.갓세븐 영재는 “도운보다 내가 동생인데 어느 날 도운이 나를 보고 ‘형님’이라고 말해 당황했던 기억이 있다”고 밝혔다.추억 여행에 푹 빠져있던 영케이는 즉석에서 크리스 브라운의 ‘With You’에 맞춰 연습생 시절 배웠던 안무를 공개했다.갓세븐과 데이식스 멤버들은 마치 그 시절로 돌아간 듯 환호하며 리한나의 ‘Umbrella (Feat. Jay-Z)’를 틀어놓고 단체로 칼군무를 춰 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.화기애애했던 첫 방송을 마치며 갓세븐 뱀뱀은 “두 DJ가 갖고 있던 꿈을 이루게 됐다는 생각에 기분이 좋다. 앞으로도 영재와 영케이를 많이 사랑해달라”며 갓세븐 영재·데이식스 영케이를 향한 관심을 당부했다.데이식스 원필도 “영재, 영케이가 아이돌 라디오의 대표 DJ로 오래오래 남아줬으면 좋겠다”는 덕담을 건넸다.약 8개월간 ‘스페셜 DJ’ 체제로 진행되었던 아이돌 라디오가 갓세븐 영재·데이식스 영케이와 함께 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 팬들의 기대를 모으고 있다.MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 ‘아이돌 라디오’는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com