유빈 ‘넵넵(ME TIME)’ 비주얼 이미지 공개...콘셉트 장인

[연예팀] 유빈이 '넵넵 (ME TIME)' 비주얼 이미지를 공개했다.19일 오후 5시 21분, 유빈은 공식 SNS 채널을 통해 'Digital Single Album '넵넵 (ME TIME) - Visual Image'라는 문구와 함께 비주얼 이미지를 공개했다.공개된 사진 속 유빈은 앞서 공개된 티저 이미지와는 또 다른 분위기를 자아내 이목을 집중시켰다. 장난기 가득한 모습으로 포즈를 취하는가 하면, 화려한 액세서리와 메이크업을 완벽하게 소화해내는 등 '콘셉트 장인' 면모를 가감 없이 선보이며 새로운 싱글에 대한 팬들의 치솟고 있다.전일 공개된 뮤직비디오 티저에서는 "I'm freaky freakin' happy I feel 프리 THX JYP but Free now"라는 가사를 공개해 13년간 동고동락했던 JYP에 대한 고마움과 새롭게 르엔터를 설립하고 홀로서기에 나선 유빈의 심경을 나타내 또 한번 화제를 모았다.타이틀곡 '넵넵'은 '네'라고 하기엔 왠지 눈치가 보이는 사람들, 이른바 '넵병'에 걸린 사람들을 위한 일종의 위로 송 같은 곡으로, 마림바 소스로 시작하는 테마와 HOOK 부분 피아노 테마들이 귀를 사로잡고 구간마다 장르적인 다양성이 엿보여, 듣는 내내 지루할 틈이 없도록 구성된 이지리스닝 힙합곡이다.한편, 유빈의 신곡 '넵넵(ME TIME)'이 담긴 네 번째 싱글 앨범은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.