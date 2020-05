TXT, ‘꿈의 장: ETERNITY’ 50개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위...자체 최고 기록

[연예팀] 투모로우바이투게더(TXT)가 ‘꿈의 장: ETERNITY’로 전 세계적인 관심을 받으며 또 한 번 대세 그룹의 위상을 보여줬다.투모로우바이투게더는 지난 18일 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’로 19일 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 프랑스, 네덜란드, 러시아, 인도, 일본 등 전 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다. 이는 투모로우바이투게더의 자체 최고 기록이다.타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린... (Can’t You See Me?)’ 역시 전 세계 10개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 차지했다.새 앨범과 타이틀곡 뮤직비디오는 공개 직후 트위터 전 세계 트렌드를 장악하며 글로벌한 인기를 입증했다. ‘세계가 불타버린 밤, 우린...(Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오는 공개 12시간 만에 유튜브 조회 수 500만을 돌파하는 기록을 세웠으며, 공개된 타이틀곡 뮤직비디오는 비주얼 콘텐츠의 정점을 보여주며 전세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 현실의 벽에 부딪힌 소년들의 이야기로, 세상과 충돌하고 친구 사이의 균열을 경험하기도 하지만 서로가 함께했던 시간만큼은 영원하기를 바란다는 내용을 담고 있다.한편, 지난 18일 ‘투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet’으로 화려하게 컴백을 알린 투모로우바이투게더는 오는 20일 Mnet 'TMI NEWS'에 출연할 예정이다.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr