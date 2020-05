프로듀서 그룹 공일오비(015B)가 신인 싱어송라이터 와인(Wyne)과 함께 신곡을 발표한다.소속사 더공일오비에 따르면 공일오비는 19일 정오 음원사이트를 통해 와인이 보컬로 참여한 신곡 '#BNTK'를 발매한다.공일오비의 신곡 시리즈 '뉴 에디션'(New Edition)의 20번째 곡이다.'#BNTK'는 'Better Not To Know'(모르는 게 더 낫다)의 약자로 이뤄진 해시태그로, 이별한 뒤나 옛사랑이 떠오를 때 '추억은 추억으로' 남겨두면 된다는 의미를 담고 있다고 소속사는 설명했다.소속사는 이 곡에 대해 "1980년대 팝 사운드와 인스타그램, '좋아요' 등 현시대를 반영하는 지극히 현실적인 가사라는 상반된 요소를 가지고 있다"고 소개했다.싱어송라이터 와인은 MBC 음악 예능 '오! 나의 파트, 너' 이은미, 브라운아이드걸스 편에 출연했으며 EBS '스페이스 공감' 공일오비 편에 객원 보컬로도 함께 했다./연합뉴스