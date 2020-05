JYP, 트와이스 새 타이틀곡 작사-편곡...트랙 리스트로 미니 9집 기대 UP

[연예팀] 트와이스 ‘MORE & MORE’ 트랙 리스트가 공개됐다.18일 오후 6시 트와이스 공식 SNS 채널에 새 미니 음반 ‘MORE & MORE’의 트랙리스트를 게재돼 화제를 모았다.먼저 JYP엔터테인먼트 수장이자 대표 프로듀서 박진영이 타이틀곡 ‘MORE & MORE’ 작사와 편곡 크레디트에 이름을 올려 눈길을 끈다. ‘13연속 히트’를 예고하는 것. 여기에 박진영 ’FEVER’ 랩 메이킹과 피처링에 참여한 싱어송라이터 비비(BIBI)가 작사를 함께해 기대감을 높인다.또 그래미 어워즈 수상자인 엠엔이케이(MNEK)를 비롯해 저스틴 비버(Justin Bieber), 아리아나 그란데(Ariana Grande) 등 미국 유명 가수와 작업한 줄리아 마이클스(Julia Michaels), 저스틴 트랜터(Justin Tranter), 자라 라슨(Zara Larsson)이 손길을 더했다.‘MORE & MORE’는 사랑의 설렘과 달콤이 무르익을 때 서로가 서로를 더 원하게 되는 감정을 담은 곡이다. 트렌디한 트로피컬 하우스 리듬이 특징. 화려하고 신선한 퍼포먼스는 음악 팬들의 이목을 사로잡을 전망이다.또 이번 미니 9집 앨범에는 ‘OXYGEN’ ‘FIREWORK’ ‘MAKE ME GO’ ‘SHADOW’ ‘DON’T CALL ME AGAIN’ ‘SWEET SUMMER DAY’까지 총 7곡이 담겼다.‘MAKE ME GO’는 나연이 단독으로 작사했고 ‘SWEET SUMMER DAY’는 정연과 채영이 각각 작사, 랩 메이킹을 담당했다.6월1일 오후 6시 발매. 5월11일부터 예약 판매 진행 중.(사진제공: JYP엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr