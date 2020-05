‘이런 랜선집들이 어때’ 크러쉬, ‘자나깨나’ M/V 트레일러 공개

[연예팀] 크러쉬가 뮤직비디오 트레일러를 공개했다.크러쉬가 지난 17일 오후 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 오는 20일 발매하는 홈메이드 시리즈 첫 번째 싱글(homemade series 1st single) ‘자나깨나 (Feat. 조이 of Red Velvet)’ 뮤직비디오 트레일러를 공개했다.공개된 영상 속 크러쉬는 카메라를 들고 “오늘은 랜선 집들이를 하는 날”이라며 트레일러를 지켜보는 팬들에게 집 내부를 깜짝 오픈했다.여타 티저와는 전혀 다른 느낌의 이색적인 뮤직비디오 트레일러를 공개한 크러쉬가 뮤비 본편에는 어떤 내용을 담아냈을지, 또 음악과 영상은 어떻게 구성될지 기대감을 높이고 있다.크러쉬의 새 싱글 ‘자나깨나’는 지난해 12월 발매한 두 번째 정규앨범 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)' 이후 약 5개월 만에 공개하는 정식 신보로, 앞으로 발매가 진행될 홈메이드 시리즈의 첫 포문을 여는 곡이다.특히 걸그룹 레드벨벳 멤버 조이가 피처링으로 참여해 관심을 집중시켰다. 감미롭고 호소력 짙은 크러쉬의 음색과 부드럽고 청아한 조이의 목소리가 만나 어떤 케미를 이뤄냈을지 기대가 모아지고 있다.크러쉬의 홈메이드 시리즈 첫 번째 싱글 ‘자나깨나 (Feat. 조이 of Red Velvet)’는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 피네이션)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr