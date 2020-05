우주소녀 (사진=스타쉽)

그룹 우주소녀가 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백 임박을 알렸다.우주소녀측은 지난 17일 공식 SNS 채널을 통해 새로운 미니앨범 '네버랜드(Neverland)' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '버터플라이(BUTTERFLY)'를 시작으로, '홀라(HOLA)', '팬터마임(Pantomime)', '바램 (Where You Are)', '불꽃놀이 (Tra-la)', '우리의 정원 (Our Garden)'까지 총 6개 트랙이 담겨있다.타이틀곡 '버터플라이' 의 프로듀싱은 있지, 트와이스, 워너원 등의 탑급 아티스트와 함께 수 많은 히트곡을 만들어 낸 히트 메이커 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)이 맡았다.타이틀 곡 뿐 아니라 우주소녀와 오랫동안 호흡을 맞춘 정상급 작곡 팀 'Full8loom'을 비롯해 다양한 장르의 작곡진이 대거 참여해 앨범의 완성도를 높여, '믿고 듣는 우주소녀'의 명성을 이어간다.멤버 엑시와 설아의 높은 앨범 참여도 역시 눈에 띈다. 이번 앨범에서 래퍼 엑시는 전곡 랩 메이킹과 함께 자작곡 ‘불꽃놀이 (Tra-la)’를, 설아는 자작곡 ‘우리의 정원 (Our Garden)’을 수록했다.리더 엑시는 그 간 다채로운 스펙트럼의 자작곡을 선보이며 음악적 역량을 드러낸 바 있고, 팀의 메인보컬로서 청아한 음색을 자랑했던 설아는 데뷔 이래 처음으로 자작곡 발표를 예고해 뮤지션으로서 한 층 더 진보한 우주소녀의 역량을 기대하게 만든다.앞서 팬들의 궁금증을 증폭시켰던 커밍순, 스케줄 포스터에 삽입되었던 꽃과 나비(버터플라이) 등의 이미지로 신보 타이틀 '버터플라이'에 대한 메시지를 티징해 눈길을 끌었다. 이어 오는 19일부터 콘셉트 포토와 무빙 티저를 순차적으로 선보이며 6월 걸그룹 대전에 참전하는 우주소녀의 컴백에 대한 전 세계 K-POP 팬들의 기대감을 더욱 고조시킬 계획이다.그간 독특한 세계관과 다채로운 콘셉트의 음악으로 가요 팬들의 큰 사랑을 받았던 만큼 새 앨범에 대한 높은 관심이 이어지고 있다.'버터플라이'로 새롭게 태어난 우주소녀의 새로운 새 미니앨범 '네버랜드'는 6월 9일 오후 6시, 모든 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com