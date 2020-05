[연예팀] 슈퍼주니어–K.R.Y.가 국내 첫 실물 앨범을 선보인다.금일(18일) 레이블SJ 측은 “슈퍼주니어–K.R.Y.가 국내에서 첫 번째 미니 앨범을 발매한다”고 소식을 전했다.슈퍼주니어-K.R.Y.는 6월8일 오후 6시 첫 미니 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’을 발표한다.슈퍼주니어 규현, 려욱, 예성이 2006년 11월 tvN ‘하이에나’ OST ‘한 사람만을’에 참여하며 유닛을 결성한 이래 15년 만의 국내 첫 피지컬 앨범 발매다.또한, 금일 오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 슈퍼주니어의 공식 SNS를 통해 이번 앨범의 콘셉트 이미지가 업로드됐다. 상반된 색감이 눈에 띈다.한편, 슈퍼주니어–K.R.Y.는 일본에서 다수 공연을 성료한 바 있는 인기 가수다.(사진제공: 레이블SJ)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr