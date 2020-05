치즈, 1년만 미니앨범…'오늘의 기분'·'꼬일대로' 더블 타이틀

1인 밴드 치즈가 오랜만에 새 미니앨범을 내놓는다.소속사 매직스트로베리사운드는 18일 오후 6시 치즈 미니앨범 '아이 캔트 텔 유 에브리싱'(I can't tell you everything)이 발매된다고 이날 밝혔다.신보는 지난해 5월 발표한 '플레이트' 이후 1년 만에 발매되는 치즈의 새 앨범이다.치즈가 신곡을 발표하는 것 역시 지난해 9월 래퍼 pH-1과 함께 선보인 '블루 샴페인'(Blue Champagne) 이후 8개월 만이다.신보에는 더블 타이틀곡인 '오늘의 기분'과 '꼬일대로' 등 총 다섯 곡이 수록됐다.소속사는 "'모든 걸 다 말해줄 수는 없고, 영원한 건 아무것도 없다'는 시니컬한 자세가 담겼지만 사랑스러운 목소리와 풍부한 팝 사운드로 표현한 위트 있는 앨범"이라고 소개했다.치즈는 2010년 보컬 달총을 비롯해 몰로, 무디, 구름을 멤버로 결성됐으나 달총을 제외한 세 사람이 잇달아 팀을 나가면서 달총 혼자 1인 밴드로 활동하고 있다.대표곡으로 '어떻게 생각해', '좋아해', '마들렌 러브', '무드 인디고' 등이 있다./연합뉴스